Сегодня 20 февраля 2018 года, 00:22

Екатерина Чечулина ознакомила слушателей Legal High School с основаниями для признания договора поручительства недействительным

С лекцией об основаниях признания договора поручительства недействительным выступила в рамках Legal High School координатор банковской и финансовой практики CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Екатерина Чечулина.

Первую часть своего доклада г-жа Чечулина посвятила общим нормам законодательства относительно действительности сделок и основаниям признания договора поручительства недействительным.

В частности, такими основаниями являются:

— подделка подписи;

— финансовая услуга — поручительство vs. гарантия (при заключении договора поручительства следует придерживаться ряда условий, чтобы такой договор не мог быть признан финансовой услугой);

— недействительность основного обязательства;

— совершение сделки под влиянием ошибки;

— совершение сделки под влиянием обмана;

— совершение сделки под влиянием насилия;

— совершение сделки под влиянием тяжелых обстоятельств;

— предоставление поручительства без согласия супруга;

— превышение полномочий представителем юридического лица.

«В случае недействительности части основного обязательства можно говорить о том, что недействительным является часть поручительства, — отмечает г-жа Чечулина. — В этом случае важно определить, в какой именно части основное обязательство недействительно. Если частичная недействительность не касается обязательства должника перед кредитором, то, соответственно, и поручительство продолжает действовать».

Что касается предоставления поручительства без согласия супруга, то, согласно нормам Семейного кодекса Украины, распоряжение имуществом совместной собственности должно происходить по взаимному согласию. В то же время существует презумпция согласия супруга на сделки. Если сделка выходит за рамки мелких бытовых отношений, ее можно обжаловать. Если договор поручительства заключается одним супругом без согласия другого не в интересах семьи, то ответственность по нему несет супруг, заключивший такой договор, только своей частью в совместном имуществе.

При предоставлении поручительства с превышением полномочий юридического лица, права и обязанности по договору возникают только в случае его дальнейшего одобрения этим юридическим лицом. В то же время юридическая сила ограничения полномочий представителя для третьих лиц может существовать только при условии открытости/публичности информации.

Спикер достаточно детально проанализировала каждое из этих оснований, после чего лекция перешла в плоскость практического правоприменения в вопросах признания договора поручительства недействительным.

Слушателями был рассмотрен case study, касающийся конфликта интересов: одно и то же лицо, будучи руководителем двух предприятий, подписало договоры: и кредитный, и договор поручительства, после чего обратилось в суд, пытаясь признать договор поручительства недействительным.

«Основной критерий, которым руководствуются суды для разрешения вопроса о признании договора поручительства недействительным, состоит в том, подписывал ли один и тот же представитель от имени должника и поручителя разные договоры или один. В случае подписания разных договоров поручительство считается действительным, — пояснила Екатерина Чечулина. — Кроме того, необходимо обращать внимание на следующее: 1) было ли получено согласие сторон (их органов управления) на подписание договоров одним и тем же представителем; 2) существовал ли при подписании кредитного договора и договора поручительства конфликт интересов сторон, от имени которых действует представитель. В случае возможности возникновения конфликта интересов сторонам рекомендуется подписывать договоры одним и тем же представителем».