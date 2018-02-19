Сегодня 20 февраля 2018 года, 00:22

Минсоцполитики: насчитано 1,4 млн переселенцев из Донбасса и Крыма

По состоянию на 19 февраля 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, на учете состоят 1 489 711 переселенцев (1 214 266 семей) из Донбасса и Крыма. Об этом заявили в пресс-службе Министерства социальной политики.

Как сообщал аналитический портал «Слово и дело», по состоянию на конец сентября общее количество внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий составляет более 1 596 000 человек. Примерно треть из них решили не уезжать от родины слишком далеко и живут в неоккупированных районах Донецкой области: по данным Минсоцполитики, речь идет более чем о 519 тыс. человек. В Луганской области на мирной территории проживают 298 тыс. переселенцев. Как показывают данные внутренней миграции, в этих областях из районов, оккупированных боевиками, количество переселенцев по сравнению с августом 2017 года выросло: в Донецкой области — на 2236 человек, в Луганской — на 1244.

Третьей по популярности среди переселенцев областью по-прежнему остается Харьковская. Там, по подсчетам Минсоцполитики, зарегистрировались более 196 тыс. внутренне перемещенных лиц. Далее идет Киев — 175,6 тыс. человек (плюс 63,75 тыс. — в Киевской области), затем Днепропетровщина — 73,97 тыс.

Меньше зарегистрированных переселенцев из Крыма и Донбасса на западе Украины — в Тернопольской (2,5 тыс.), Закарпатской (3,5 тыс.) И Ровенской (3,25 тыс.) областях.