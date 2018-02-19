22 февраля состоится первое учредительное заседание рабочей группы по подготовке системных изменений в УПК

На заседании Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Верховного Совета Украины 6 декабря 2017 года было принято решение о создании рабочей группы при Комитете по подготовке системных изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины по результатам анализа его правоприменения в течение пяти лет со дня вступления в силу новой редакции. Об этом сообщается на сайте парламента.
Результатом работы указанной рабочей группы должна стать подготовка системных изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины.
По решению председателя рабочей группы, 22 февраля в 11:00 в Комитете по адресу: ул. Садовая, 3-а, комн. 727 (зал заседаний), планируется проведение первого учредительного заседания рабочей группы, на котором, в частности, будут решаться организационные вопросы деятельности рабочей группы, распределение по направлениям работы (подгруппы), планы работы, формы взаимодействия, распределение задач и другие вопросы.
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