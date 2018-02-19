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Риски и преимущества реестра неплательщиков алиментов — мнение юриста

19 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

В Министерстве юстиции Украины запустили реестр неплательщиков алиментов, который работает по ссылке: https://erb.minjust.gov.ua. Перейдя на официальный сайт Минюста, можно увидеть краткий комментарий: «До цього переліку, так званої #ДошкиГаньби, потрапляють особи, які мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад 3 місяці».

Вот так просто официальный сайт государственного органа сообщает, что теперь существует официальная доска позора для украинских граждан, имеющих задолженность по неуплате алиментов, и присваивает реестру остроумный хештег (#ДошкаГаньби).

Правда, помимо моральной стороны, есть и более насущные вопросы к новому реестру, которые в скором времени могут повлиять на жизнь рядовых граждан.

Например, при устройстве на работу соискатель может попасть в ситуацию, когда работодатель проверит его Ф.И.О. по этому реестру и решит, что совершать отчисления из заработной платы, а потом еще подавать ежеквартальный отчет в исполнительную службу сложно, да и не нужна ему эта лишняя волокита, и отдаст предпочтение кандидату без долга об их уплате. В то время как наш герой может оказаться неплохим человеком, у него просто может не быть денег на уплату алиментов, ведь он находится в поисках работы и дохода не получает.

А принимая во внимание тот факт, что поиск можно осуществлять только лишь по Ф.И.О., человек, делающий запрос, будет видеть информацию не только об интересующем его лице, но и о так называемых тезках этого человека. Кроме того, реестр предоставляет информацию и по частичным совпадениям, а значит, покажет и схожие фамилии, которые могут отличаться всего одной буквой, и существует вероятность, что человека могут попросту спутать с другим.

Поскольку Кодекс законов о труде Украины не предусматривает предоставления такого рода информации соискателем, запросы будут делать без его ведома, реестр ведь публичный, и не исключено, что человеку могут отказать в приеме на работу по ошибке.

Не все неплательщики алиментов — олигархи или бизнесмены, скрывающие свои реальные доходы. И вот у нашего героя нет работы, растет задолженность по выплате алиментов и приближается перспектива угодить на общественные работы.

Да и сами взыскатели алиментов не всегда добрые и невинные люди. Нередки случаи, когда взыскатель алиментов, получая их от плательщика алиментов в добровольном порядке, все равно обращается в исполнительную службу для их принудительного взыскания, «стеснительно» умалчивая об их получении.

Получается, что запуском этого реестра создается схема возможного шантажа по отношению к разведенным публичным деятелям, бизнесменам, не проживающих со своими детьми, для которых репутация крайне важна. Ведь теперь никто из них не застрахован от появления в этом реестре, в то время как для простых граждан куда страшнее новеллы типа общественных работ, запрета на выезд за границу или на управление автомобилем и т.д., это и есть истинные рычаги для уменьшения количества злостных неплательщиков алиментов, а публичный реестр неплательщиков алиментов скорее очередной инструмент для подковерных игр.

Правда, в его появлении есть и позитив. Теперь перед тем, как создать семью, можно проверить свою «половинку» на предмет порядочности в выплате алиментов или вообще узнать о таком факте из биографии избранника. Кроме того, у банков и других кредитных структур появилась возможность получать более полную информацию о заемщике и, как следствие, отказывать должникам, что может положительно сказаться на рынке кредитования.

Автор — Тарас ОНИЩЕНКО, адвокат

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