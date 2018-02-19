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1500 полицейских пострадали на акциях протеста в 2017 году

19 февраля 2018 года Источник:LB.ua

В 2017—2018 годах на Украине прошли почти 70 тысяч массовых мероприятий, более 700 из которых закончились столкновениями с сотрудниками полиции.

«Только за прошлый год при обеспечении безопасности участников таких массовых мероприятий пострадали почти 1,5 тысячи полицейских», — сообщается на сайте Нацполиции.

Напомним: в понедельник министр внутренних дел Арсен Аваков возмутился мягкой мерой пресечения для Александра Федорченко, который 15 февраля нанес огнестрельное ранение сотруднику полиции возле Соломенского суда. Он заявил, что его нельзя было отпускать на поруки народных депутатов, и пригрозил снять охрану с судов.

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