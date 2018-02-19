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КГГА инициировала проверку перевозчиков на городских автобусных маршрутах

19 февраля 2018 года Источник:Корреспондент

Столичная власть инициировала проверку перевозчиков на городских автобусных маршрутах. Об этом сегодня, 19 февраля, заявил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов.

«С 14 февраля мы успели проверить двух перевозчиков, но я думаю, что в течение трех недель мы проверим всех перевозчиков города Киева и доложим о результатах этих проверок», — сказал С.Симонов.

Он отметил, что ранее были осуществлены 22 проверки маршрутных такси и по результатам расторгнуты договоры с четырьмя перевозчиками.

В то же время С.Симонов добавил, что городские власти ежегодно обновляют общественный транспорт.

«На данный момент порядка 60% маршрутов в столице работают в таксомоторном режиме. По рекомендации Всемирного банка мы хотим сделать, чтобы только 30% остались в таксомоторном режиме, это касается маршрутов частного сектора. Но мы понимаем, что это нужно делать за счет приобретения нового подвижного состава, что мы и делаем, и ежегодно мы увеличиваем количество больших автобусов и уменьшаем количество таксомоторных маршрутов», — сказал он.

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