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Спикер Legal High School Виктор Мороз, управляющий партнер АО SUPREMA LEX, рассмотрел вопросы двойного взыскания

19 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

О проблемах двойного взыскания слушателям Legal High School рассказал Виктор Мороз, управляющий партнер АО SUPREMA LEX.

«При защите своих прав кредитор должен определиться со способом защиты, — отметил г-н Мороз. — Возможные способы такой защиты — это поручительство и ипотека. Как известно, в нашем государстве законодательно закреплена невозможность привлечения к ответственности дважды за одно нарушение. В то же время можно говорить об идентичности одновременного обращения с исками о взыскании задолженности и обращении взыскания на предмет ипотеки и двойной ответственности».

Обязательной предпосылкой при обращении взыскания на предмет ипотеки является факт неисполнения основного обязательства. Таким образом, при защите прав кредитора должна существовать альтернативность и производность требований о взыскании задолженности и обращения взыскания на предмет ипотеки. В противном случае и возникает проблема двойного взыскания.

«Возможность двойного взыскания появляется, к примеру, при объединении как судебного, так и внесудебного взыскания», — сообщил спикер.

Также г-н Мороз проанализировал несколько кейсов — реальных судебных дел, связанных с вопросами двойного взыскания.

Так, распространенной является ситуация, когда кредитор взыскивает долг по исполнительной надписи, согласно которой имущество должника или поручителя переходит к кредитору, после чего обращается в суд, который также принимает решение в пользу кредитора. В этом случае должнику (поручителю) необходимо обращаться в суд с требованием признать исполнительную надпись не подлежащей исполнению.

Возможна и ситуация, когда кредитор обращается с исками к должнику и поручителю в два разных суда, намереваясь обратить взыскание и на предмет ипотеки, и на денежные средства. В таких случаях необходимо тщательно отслеживать наличие судебных производств.

Верховный Суд Украины изложил свою позицию относительно вопросов ипотеки в письме от 1 февраля 2015 года «Анализ судебной практики применения судами законодательства, регулирующего ипотеку как залог недвижимого имущества».

В частности, в указанном письме ВСУ рекомендует судам приостанавливать производство в случае обнаружения «дублированных» исков.

В завершение лекции спикер предложил слушателям Legal High School выполнить несколько практических заданий.

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