Детективы НАБУ за все время работы предотвратили хищения на 2 млрд грн

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины с начала расследований уголовных производств предотвратили случаи хищения на сумму два миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ на странице в Facebook.
«2 млрд грн — сумма средств, хищению которых помешали детективы НАБУ», — говорится в сообщении.
Как уточнили в НАБУ, детективы, к примеру, предотвратили хищение 75 млн грн при закупках в Министерстве обороны Украины и незаконное завладение в Киевской области 60 земельными участками стоимостью более 10 млн грн.
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