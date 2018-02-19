Сегодня 20 февраля 2018 года, 00:23

Детективы НАБУ за все время работы предотвратили хищения на 2 млрд грн

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины с начала расследований уголовных производств предотвратили случаи хищения на сумму два миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ на странице в Facebook.

«2 млрд грн — сумма средств, хищению которых помешали детективы НАБУ», — говорится в сообщении.

Как уточнили в НАБУ, детективы, к примеру, предотвратили хищение 75 млн грн при закупках в Министерстве обороны Украины и незаконное завладение в Киевской области 60 земельными участками стоимостью более 10 млн грн.