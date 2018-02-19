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Александра Павленко выступила на конференции «Процедура урегулирования спора с участием судьи: международный и украинский опыт»

Александра Павленко, адвокат, член правления ААУ, управляющий партнер Pavlenko Legal Group, выступила экспертным спикером на конференции «Процедура урегулирования спора с участием судьи: международный и украинский опыт».

Организаторы — Национальная ассоциация адвокатов Украины и Ассоциация административных судов объединили в дискуссию судей, ученых в области права и ведущих практикующих адвокатов из всех регионов Украины. На панельных дискуссиях конференции рассматривались правовые аспекты урегулирования спора с участием судьи на Украине, роль судьи и задачи адвоката в данном процессе.

Эта процедура в украинской судебной системе стала возможной после вступления в силу новых процессуальных кодексов. Прежде всего следует отметить, что преимуществами досудебного урегулирования споров являются конфиденциальность (техническая запись переговоров не ведется, если стороны не достигли согласия, то дело передается на рассмотрение другому судье), экономия времени (сторонам дается 30 дней для проведения переговоров с участием судьи), экономия средств (возвращается половина судебного сбора, и благодаря быстрому рассмотрению дела стороны уменьшают расходы на правовую помощь), удовлетворенность всех сторон (в случае, если договоренности не достигнуты, суд рассматривает дело в обычном порядке).

Александра Павленко во время своего выступления обратила внимание на важное преимущество внедрения нового механизма в рамках судебной реформы.

«Неоспоримым преимуществом процедуры урегулирования спора с участием судьи является то, что вы можете отступить от законодательной, правовой позиции, которую имеете, и со своим контрагентом решить спор, где судья будет выступать «арбитром», регулирующим ваши правовые отношения. И в результате вы примете то решение, которое подходит именно вам, и оно будет подкреплено определением суда», — отметила Александра Павленко.

В ходе обсуждения было отмечено, что процессуальные кодексы содержат достаточно новелл, среди которых есть как прогрессивные, так и достаточно противоречивые. Одна из предложенных новелл — введение в судебный процесс института медиации, предусматривающего примирение сторон спора с участием судьи до начала рассмотрения дела по сути. Некоторые судьи относятся скептически к возможной обязанности «мирить стороны», ведь деятельность медиатора требует определенных знаний и навыков, которые для судьи не являются обязательными. Хотя в судебной системе на Западе существует категория судей, специализирующихся на медиации.

В обсуждении нововведений в украинской судебной системе приняли и юристы Pavlenko Legal Group — Сергей Олексин и Григорий Павленко. Несмотря на многополярность точек зрения, высказанных в ходе дискуссии, все участники сошлись во мнении, что процедура урегулирования споров при участии судьи является перспективной и нужной и должна максимально заработать в гражданских и хозяйственных судах, а при внесении корректив в законодательство будет эффективной и в административном процессе.