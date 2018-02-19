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Министр МВД предложил прекратить охрану судов полицией и Нацгвардией

19 февраля 2018 года Источник:Украинские Национальные Новости

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что попросил созвать внеочередное заседание Кабинета Министров и планирует внести на рассмотрение правительства вопрос о прекращении охраны судов сотрудниками Национальной полиции и Национальной гвардии. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

«С утра обратился к премьер-министру с просьбой созыва внеочередного заседания Кабинета Министров. Я не вижу, как в таких условиях полицейские и гвардейские силы могут выполнять не свойственную для них функцию охраны судов», — отметил он.

А.Аваков пояснил, что, согласно ст.160 закона Украины о судоустройстве и статусе судей, соответствующая охрана судов должна вестись созданной специальной службой судебной охраны.

«В сложившихся условиях фактического саботажа судей и судебной администрации буду вносить проект постановления правительства о прекращении функций охраны судебных учреждений со стороны Нацполиции и Нацгвардии. Пусть теперь охраняют себя сами, раз в переходном периоде считают огнестрельное ранение полицейского мелким проступком», — добавил А.Аваков.

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Комментарии:»

Next 19 февраля 2018 года 19:36 #

Весь смысл спича министра: Я не могу работать и организовать работу, а поэтому работать не буду. Логика плебея, а не государственного деятеля. Надлежащим образом организовать охрану общественного порядка, не языком трепать. Травмы сотрудником - прямая вина министра. Завтра суды объявят - нет охраны, судить не будем.

шок 19 февраля 2018 года 15:39 #

личная неприязнь к одному из судей и несо7ласие с конкретным решением заставили министра вд предложить убрать охрану судов. Это похоже на джунгли, где каждый сам за себя. Государственные деятели выродились, открой свою фирму и охраняй ее как хочешь, здесь же ты представляешь государство. Истерички у власти

шок 19 февраля 2018 года 15:39 #

личная неприязнь к одному из судей и несо7ласие с конкретным решением заставили министра вд предложить убрать охрану судов. Это похоже на джунгли, где каждый сам за себя. Государственные деятели выродились, открой свою фирму и охраняй ее как хочешь, здесь же ты представляешь государство. Истерички у власти

Саня 19 февраля 2018 года 15:05 #

А посетителей суда охранять не надо?

Например, на суд над его сыном забегут какие-нибудь скинхеды и всех отметелят.

Что тогда папочка запоёт?

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