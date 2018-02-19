Министр МВД предложил прекратить охрану судов полицией и Нацгвардией

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что попросил созвать внеочередное заседание Кабинета Министров и планирует внести на рассмотрение правительства вопрос о прекращении охраны судов сотрудниками Национальной полиции и Национальной гвардии. Об этом он написал на своей странице в соцсети.
«С утра обратился к премьер-министру с просьбой созыва внеочередного заседания Кабинета Министров. Я не вижу, как в таких условиях полицейские и гвардейские силы могут выполнять не свойственную для них функцию охраны судов», — отметил он.
А.Аваков пояснил, что, согласно ст.160 закона Украины о судоустройстве и статусе судей, соответствующая охрана судов должна вестись созданной специальной службой судебной охраны.
«В сложившихся условиях фактического саботажа судей и судебной администрации буду вносить проект постановления правительства о прекращении функций охраны судебных учреждений со стороны Нацполиции и Нацгвардии. Пусть теперь охраняют себя сами, раз в переходном периоде считают огнестрельное ранение полицейского мелким проступком», — добавил А.Аваков.
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Весь смысл спича министра: Я не могу работать и организовать работу, а поэтому работать не буду. Логика плебея, а не государственного деятеля. Надлежащим образом организовать охрану общественного порядка, не языком трепать. Травмы сотрудником - прямая вина министра. Завтра суды объявят - нет охраны, судить не будем.
личная неприязнь к одному из судей и несо7ласие с конкретным решением заставили министра вд предложить убрать охрану судов. Это похоже на джунгли, где каждый сам за себя. Государственные деятели выродились, открой свою фирму и охраняй ее как хочешь, здесь же ты представляешь государство. Истерички у власти
личная неприязнь к одному из судей и несо7ласие с конкретным решением заставили министра вд предложить убрать охрану судов. Это похоже на джунгли, где каждый сам за себя. Государственные деятели выродились, открой свою фирму и охраняй ее как хочешь, здесь же ты представляешь государство. Истерички у власти
А посетителей суда охранять не надо?
Нужен ли Украине отдельный антикоррупционный суд?
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