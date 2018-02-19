Сегодня 20 февраля 2018 года, 00:23

Министр МВД предложил прекратить охрану судов полицией и Нацгвардией

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что попросил созвать внеочередное заседание Кабинета Министров и планирует внести на рассмотрение правительства вопрос о прекращении охраны судов сотрудниками Национальной полиции и Национальной гвардии. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

«С утра обратился к премьер-министру с просьбой созыва внеочередного заседания Кабинета Министров. Я не вижу, как в таких условиях полицейские и гвардейские силы могут выполнять не свойственную для них функцию охраны судов», — отметил он.

А.Аваков пояснил, что, согласно ст.160 закона Украины о судоустройстве и статусе судей, соответствующая охрана судов должна вестись созданной специальной службой судебной охраны.

«В сложившихся условиях фактического саботажа судей и судебной администрации буду вносить проект постановления правительства о прекращении функций охраны судебных учреждений со стороны Нацполиции и Нацгвардии. Пусть теперь охраняют себя сами, раз в переходном периоде считают огнестрельное ранение полицейского мелким проступком», — добавил А.Аваков.