ВККС утвердила нормативно-правовые акты, регламентирующие процедуру спецподготовки кандидатов на должность судьи

Высшая квалификационная комиссия судей Украины утвердила нормативно-правовые акты, регламентирующие процедуру специальной подготовки кандидатов на должность судьи. Об этом идет речь в решении Комиссии от 12 февраля 2018 года.
С текстом указанных документов можно ознакомиться по соответствующим ссылкам:
• Порядок прохождения специальной подготовки кандидатов на должность судьи (по ссылке).
• Программа специальной подготовки кандидатов на должность судьи, имеющих стаж работы на должности помощника судьи не менее трех лет (по ссылке).
• Учебный план специальной подготовки кандидатов на должность судьи, имеющих стаж работы на должности помощника судьи не менее трех лет (по ссылке).
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