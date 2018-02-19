Сегодня 20 февраля 2018 года, 00:22

В Госстате подсчитали, сколько получают украинцы

На Украине доля штатных работников, которые получают заработную плату от 6 тысяч грн до 10 тысяч грн, в декабре 2017 года составила 49,6%, что на 2,7 процентных пункта больше, чем в марте 2017 года, сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, в декабре 2017 года начисления в пределах минимальной заработной платы на Украине имели 6,6% штатных работников, что на 3,7 п.п. меньше, чем в марте 2017 года. Отмечается, что доля работников с заработной платой от 3,2 тысячи грн до 6 тысяч грн в декабре прошлого года составляла 43,8%, при этом у 23,5% штатных работников начисленная заработная плата превышала 10 тысяч грн.

Напомним: по данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника на Украине в ноябре 2017 года по сравнению с ноябрем 2016 года увеличилась на 38,3%, а по сравнению с октябрем 2017 года выросла на 0,4% — до 7479 грн.