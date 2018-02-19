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Стремление Украины стать полноправным членом ЕС делает вопрос защиты персональных данных одним из важнейших

19 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Увеличение пользователей интернета, объединительные процессы вокруг и на базе блокчейн-технологий, доступность каждому всей или части информации, опубликованной в государственных и других онлайн-реестрах, наращивание уровня безналичных расчетов в фиатной валюте, хранение big data, в том числе отдаленное в облачных хранилищах данных, усложнение кибератак, создание единого цифрового рынка в ЕС влияют на степень защиты персональных/личных данных физических лиц. Стремление Украины стать полноправным членом ЕС, желание украинских компаний выйти на рынок ЕС делают вопрос защиты персональных данных одним из важнейших сейчас для представителей украинского бизнеса в ЕС, а в будущем — и для государства Украина в целом.

В отличие от международно-правовых документов акты органов ЕС направлены на защиту лишь одного из элементов права на личную жизнь — персональных данных. При этом неспособность действующей до 25 мая 2018 года Директивы №95/46/ЕС обеспечивать правовым регулированием правоотношения, связанные с техническими ноу-хау, устранена Регламентом №2016/679.

Что же нужно делать, чтобы не попасть в немилость к надзирательным органам государств — членов ЕС и судебным органам? Подробней об этом и других проблемных аспектах относительно защиты персональных данных читайте в статье «Важная персона» в выпуске газеты «Юридическая практика» №8 (1052) от 20 февраля с.г.

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