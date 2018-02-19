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Лектор Legal High School Антонина Селиванова, партнер АФ «Династия», рассказала о правовых позициях ВСУ в спорах с поручителями в кредитных правоотношениях

С актуальными правовыми позициями Верховного Суда Украины в спорах с поручителями в кредитных правоотношениях и возможными случаями злоупотребления правом в этих вопросах слушателей Legal High School ознакомила Антонина Селиванова, партнер АФ «Династия».

Поручительство — способ обеспечения обязательства за счет имущества третьего лица — поручителя.

Основные особенности поручительства:

а) носит акцессорный характер по отношению к основному договору и не может существовать в качестве самостоятельного договора;

б) возникает на основании договора;

в) является основанием для солидарной ответственности должника и поручителя в случае неисполнения должником основного обязательства;

г) право кредитора на предъявление требований к поручителю ограничено во времени.

В позиции ВСУ относительно договоров поручительства можно отследить следующие основные пункты:

— поручительство — это срочное обязательство, и независимо от того, установлен срок его действия договором или законом, его истечение прекращает субъективное право кредитора;

— в случае прекращения поручительства, исковая давность не применяется в силу того, что право кредитора на предъявление требования к поручителю и обязательство последнего отвечать перед кредитором за нарушенное заемщиком обязательство прекратились;

— срок поручительства не является сроком для защиты нарушенного права. Это срок существования самого обязательства поручительства.

Спикер остановилась на актуальной практике ВСУ, касающейся различных аспектов споров с поручителями в кредитных правоотношениях.

Относительно прекращения поручительства в связи с ликвидацией должника.

«Положения статьи 559 ГК Украины относительно прекращения поручительства с прекращением обеспеченного им обязательства не могут применяться к правоотношениям, в которых обязанность поручителя по исполнению обязательства по основному договору возникла из решения суда, а не только из договора поручительства» — постановление ВСУ по делу №6-2013цс16 от 29 марта 2017 года.

Относительно определения сроков поручительства в случае изменения кредитором сроков исполнения основного обязательства.

«В случае изменения кредитором на основании части 2 статьи 1050 ГК Украины срока исполнения основного обязательства предусмотренный частью 4 статьи 559 ГК Украины шестимесячный срок подлежит исчислению с этой даты» — постановление ВСУ от 1 ноября 2017 года по делу №6-2615цс16.

Относительно применения статьи 559 ГК Украины к правоотношениям, в которых обязанность поручителя по исполнению обязательства по основному договору возникла из решения суда.

«Положения статьи 559 ГК Украины относительно прекращения поручительства вследствие прекращения обеспеченного им обязательства не может применяться к правоотношениям, в которых обязанность поручителя по исполнению обязательства по основному договору возникла из решения суда, а не только из договора поручительства» — постановление ВСУ от 25 ноября 2015 года по делу №6-172цс15.

«После принятия изменений в процессуальные кодексы Украины предъявление иска к поручителю в некоторых случаях может быть расценено судом как злоупотребление правом. Например, когда иск кредитором был подан в суд по месту нахождения поручителя, а сам поручитель появился без ведома/согласия должника, суд может оценить данные действия как злоупотребление правом со стороны кредитора и поручителя», — отметила г-жа Селиванова.

«В случае если суд оценит действия стороны в качестве злоупотреблений процессуальными правами участником судебного процесса, суд применяет к нему предусмотренные процессуальным законодательством меры и выносит отдельное определение. Суд с учетом обстоятельств дела вправе возложить на такую сторону судебные издержки полностью или частично, независимо от результатов разрешения спора; оставить без рассмотрения или вернуть такой иск/заявление», — подвела итог спикер.