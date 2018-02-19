МВФ требует приступить к принятию закона об Антикоррупционном суде

Международный валютный фонд настаивает на безотлагательном рассмотрении властями Украины законопроекта об Антикоррупционном суде.
«В настоящее время важно, чтобы власти Украины обеспечили безотлагательное рассмотрение, но в соответствии с парламентскими процедурами, законопроекта об Антикоррупционном суде и чтобы во время рассмотрения в парламенте были учтены поправки, необходимые для приведения окончательного текста закона в полное соответствие предусмотренным программой обязательствам страны и рекомендациям Венецианской комиссии Совета Европы», — сообщается в пресс-релизе МВФ по итогам работы в Киеве группы экспертов.
Также Украине нужно показать прогресс в остальных отсроченных мероприятиях, необходимых для достижения поставленных программой целей, включая меры в энергетическом и налогово-бюджетном секторах.
Напомним: 12-16 февраля эксперты МВФ посетили Украину для проведения технических консультаций.
Создание Антикоррупционного суда — критический вопрос для сотрудничества международных финансовых организаций с Украиной. При этом власти Украины длительное время блокировали создание этой институции.
Осенью 2017 года риторика власти изменилась, и в декабре Верховный Совет разблокировал внесение президентского законопроекта о создании Антикоррупционного суда. Вскоре документ был внесен в парламент, но был раскритикован МФО.
Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что Верховный Совет примет закон о Высшем антикоррупционном суде до середины апреля, а сам суд начнет работать до 2019 года.
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