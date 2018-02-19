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20-21 апреля состоится очередной Съезд нотариусов Украины

19 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Совет Нотариальной палаты Украины, на своем заседании 8 февраля с.г., принял решение (протокол №41 от 08.02.2018) о проведении 20-21 апреля 2018 года очередного Съезда нотариусов Украины, который состоится в Киеве, по адресу: улица Киото , 19, помещение Конгресс-центра Национального торгово-экономического университета.

В повестку дня включены следующие вопросы:

1. Отчет Президента НПУ.

2.Отчет Ревизионной комиссии НПУ.

3.Отчет Комиссии НПУ по вопросам профессиональной этики нотариусов.

4. Утверждение изменений и дополнений в Устав НПУ.

5. Принятие Кодекса (Правил) профессиональной этики нотариусов Украины.

6.Утверждение изменений и дополнений в Типовое положение об отделении НПУ.

7. Утверждение Положения о порядке уплаты членских взносов.

8. Выборы Президента НПУ.

9. Утверждение Программы деятельности НПУ.

10. Разное.

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