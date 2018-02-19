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НКЦБФР изменила правила торговли на биржах

19 февраля 2018 года Источник:Finance.Ua

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) одобрила новую редакцию двух нормативно-правовых актов, регламентирующих торговлю ценными бумагами на фондовых биржах.

Как сообщает пресс-служба регулятора, участникам рынка капитала и эмитентам ценных бумаг следует обратить внимание на такие новшества, которые будут внедрены:

- фондовые биржи обязаны письменно сообщать эмитентов о внесении их ценных бумаг в биржевой список, в случае если инициатором такого внесения выступает не эмитент;

- эмитенты, ценные бумаги которых включены в биржевой список, обязаны сообщать фондовой бирже о дате обнародования на собственном веб-сайте календарного плана раскрытия ими информации (в том числе размещения в общедоступной информационной базе данных НКЦБФР, на собственном веб-сайте или через информационного агента регулируемой информации, и другой информации, которая должна обнародоваться в соответствии с законодательством);

- фондовые биржи обязаны проверять обнародования эмитентами, ценные бумаги которых допущены к торгам такой фондовой биржи, календарного плана раскрытия информации;

- фондовые биржи обязаны осуществлять анализ размещенных эмитентами данных в общедоступной информационной базе данных НКЦБФР, в частности, по следующим требованиям: составление финансовой отчетности согласно МСФО, создание бухгалтерской службы во главе с главным бухгалтером и в составе не менее двух человек (кроме институтов совместного инвестирования и негосударственных пенсионных фондов);

- фондовые биржи обязаны исключить из биржевого списка эмитента, который не обнародовал на собственном веб-сайте календарного плана раскрытия информации до 31 января каждого года;

- в биржевой список фондовой биржи не может быть включен и находиться там эмитент – частное акционерное общество, количество акционеров которого не превышает 100 человек и в уставе которого предусмотрено преимущественное право его акционеров на покупку акций, которые предлагаются их владельцем к продаже третьему лицу.

Комиссия отмечает, что отныне будет введен только один уровень листинга, причем требования по внесению и пребыванию ценных бумаг в листинге будут соответствовать требованиям, которые ранее применялись до второго уровня.

«Все эмитенты, ценные бумаги которых включены в биржевой реестр по состоянию на 1 января 2019 года, должны иметь действительный проспект ценных бумаг, то есть такой, который отвечает новым требованиям законодательства и зарегистрированный в НКЦБФР», – говорится в сообщении.

Регулятор обращает внимание, что фондовые биржи должны письменно уведомить эмитентов, ценные бумаги которых на дату вступления в силу изменений к положению о функционировании фондовых бирж будут находиться в биржевом списке, о необходимости до 1 января 2019 года привести свою деятельность в соответствие с установленными условий по пребыванию ценных бумаг в биржевом списке.

Также были внесены изменения в положение о порядке регистрации изменений к правилам фондовой биржи касающиеся введения в обращение на фондовой бирже деривативов.

«С целью увеличения прозрачности торговли указанными финансовыми инструментами комиссия расширяет обоснование, которое бирже будут подавать в таком случае», – заявили в НКЦБФР.

Согласно обновленной редакции документа обоснование должно содержать:

- описание базового актива, надежность, качество и доступность источников данных, на основании которых устанавливается цена исполнения контракта;

- анализ динамики цены базового актива за предыдущие 1 – 3 года (в случае наличия);

- оценку соответствия финансового инструмента потребностям рынка и клиентов;

- информацию относительно программного продукта и технических средств, которые будут использоваться при заключении и исполнении деривативов, или информацию о планируемых мероприятиях и сроках разработки или приобретения программного продукта и технических средств.

«Все эти изменения будут способствовать повышению прозрачности биржевой торговли, ответственности фондовых бирж, улучшении качества раскрытия информации эмитентами и соответственно большей осведомленности инвесторов», – считает регулятор.

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