В Минюсте разработали инструкцию по взысканию алиментов

Министерство юстиции разработало технологическую карту, по которой государственные исполнители будут исполнять судебные решения по взысканию задолженности по оплате алиментов.
«Карта четко прописывает порядок действий государственных исполнителей в повседневной работе по взысканию алиментов с должников», — рассказала заместитель министра юстиции Светлана Глущенко.
По ее словам, документ позволит исполнителям избежать ошибок и соблюдать права всех сторон в ходе взыскания задолженности по алиментам.
Отмечается, что технологическая карта подробно описывает процессы и действия исполнителей на разных стадиях, в частности, в начале принудительного исполнения, при обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника и прочее.
Кроме того, в карте описываются действия исполнителя в случае окончания срока, предусмотренного законом для взыскания алиментов.
Ранее сообщалось, что в Киевской и Запорожской областях начали действовать первые мобильные группы по ликвидации задолженности по оплате алиментов.
Как известно, Министерство юстиции открыло онлайн-реестр лиц, которые не платят алименты.
7 декабря 2017 года Верховный Совет принял законопроект №7277, предусматривающий усиление ответственности за неуплату алиментов.
Сохранить:
Контакты:
Нужен ли Украине отдельный антикоррупционный суд?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Деятель искусств года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Менеджер года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Мэр года»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: