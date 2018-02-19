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Сегодня 19 февраля 2018 года, 11:58

В Минюсте разработали инструкцию по взысканию алиментов

Министерство юстиции разработало технологическую карту, по которой государственные исполнители будут исполнять судебные решения по взысканию задолженности по оплате алиментов.

«Карта четко прописывает порядок действий государственных исполнителей в повседневной работе по взысканию алиментов с должников», — рассказала заместитель министра юстиции Светлана Глущенко.

По ее словам, документ позволит исполнителям избежать ошибок и соблюдать права всех сторон в ходе взыскания задолженности по алиментам.

Отмечается, что технологическая карта подробно описывает процессы и действия исполнителей на разных стадиях, в частности, в начале принудительного исполнения, при обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника и прочее.

Кроме того, в карте описываются действия исполнителя в случае окончания срока, предусмотренного законом для взыскания алиментов.

Ранее сообщалось, что в Киевской и Запорожской областях начали действовать первые мобильные группы по ликвидации задолженности по оплате алиментов.

Как известно, Министерство юстиции открыло онлайн-реестр лиц, которые не платят алименты.

7 декабря 2017 года Верховный Совет принял законопроект №7277, предусматривающий усиление ответственности за неуплату алиментов.