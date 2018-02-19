Сегодня 19 февраля 2018 года, 11:58

ВС принял решение по первому образцовому делу: пенсионеры МВД имеют право на перерасчет пенсии с учетом денежного обеспечения полицейских

15 февраля с.г. Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел дело по иску гражданина N к Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Харьковской области о признании противоправным бездействия и обязательстве совершить действия. Об этом сообщается на странице Верховного Суда в соцсети.

Истец является пенсионером органов внутренних дел, майором милиции, которому с 01.01.2015 назначена пенсия за выслугу лет. Как следует из материалов дела, ответчик — орган Пенсионного фонда — не перечислил пенсию истцу в соответствии с денежным обеспечением полицейских.

Невозможность перечислить и выплатить пенсию истцу ответчик объяснил отсутствием средств в государственном бюджете Украины.

Верховный Суд в составе судей Кассационного административного суда в своем решении отметил, что в соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения гарантий социальной защиты бывших работников органов внутренних дел Украины и членов их семей», статьей 63 Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» изменение денежного обеспечения полицейских, которое по своим составляющим идентично пенсионному обеспечению бывших сотрудников милиции, но по размеру больше, является безусловным основанием для перерасчета пенсии истца как бывшего работника милиции на основании постановления Кабинета Министров Украины от 11.11.2015 №988 «О денежном довольствии полицейских Национальной полиции», вступившего в силу 02.12.2015.

Согласно статье 51 Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» истец имеет право на перерасчет пенсии с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, влекущие за собой изменение размера пенсии.

Суд также отметил, что ссылка ответчика на отсутствие средств на проведение выплаты пенсии в перечисленном размере нарушает право на уважение своей собственности, гарантированное статьей 1 Протокола Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод.

Таким образом, Верховный Суд с учетом решения Европейского суда по делу «Кечко против Украины» от 08.11.2005 пришел к выводу, что органы государственной власти не могут ссылаться на отсутствие средств как на причину неисполнения своих обязательств.