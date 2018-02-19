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Польская оппозиция готовит поправки к скандальному «антибандеровскому закону»

19 февраля 2018 года Источник:УНИАН

Закон об институте национальной памяти (ИНП) Польши стал причиной «дипломатической катастрофы», из-за чего крупнейшая оппозиционная партия в парламенте «Гражданская платформа» подаст в следующий вторник в сейм законопроект об ИНП. Об этом на своей странице в Twitter сообщил лидер Гжегож Схетына.

«Написание закона о ИНП министром Яки (заместитель министра юстиции Патрик Яки — ред.) и фатальные объяснения премьера (Матеуша Моравецкого — ред.) привели к дипломатической катастрофе. Вот почему во вторник мы подадим проект поправки к этому закону. Здесь нет места для половинчатых мероприятий, нужна быстрая и солидарная реакция. Всех», — отметил Г.Схетына.

Как сообщалось ранее, сейм и сенат Польши приняли закон об институте национальной памяти, которым, в частности, установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов. Также законом вводится уголовная ответственность за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон и передал его на изучение в Конституционный суд страны.

В польском МИД разъяснили, что закон касается только тех, кто публично и вопреки фактам отрицает преступления, совершенные «коллаборационистами нацистского режима», и отметили, что главная цель закона — «борьба со всеми формами отрицания и искажения правды о Холокосте», а также борьба с «умалением ответственности настоящих исполнителей преступления». Израиль выступил категорически против польского закона об институте национальной памяти. В Израиле считают, что ни один закон не изменит исторических фактов. В Министерстве иностранных дел Израиля выразили надежду, что польская власть внесет изменения в этот закон. В Госдепартаменте США призвали Польшу пересмотреть закон, поскольку он может повлиять на польские стратегические интересы и отношения, в том числе и с Соединенными Штатами и Израилем.

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