Сегодня 19 февраля 2018 года, 11:58

Стали известны новые модели спецобязательств «Нафтогаза»

Международному валютному фонду предложены две новые модели спецобязательств НАК «Нафтогаз Украины» для расчета цен на газ.

В частности, как стало известно, на прошлой неделе Кабинет Министров снова предложил экспертам МВФ новый механизм расчета цен на газ. По информации СМИ, украинские чиновники обсуждали с представителями МВФ необходимость пересмотра специальных обязательств НАК «Нафтогаз Украины». Были предложены две модели, согласно которым спецобязательства по-прежнему будут распространяться на поставки газа населению, компаниям теплокоммунэнерго и религиозным организациям, а их действие будет продлено до 1 апреля 2021 года.

Первая модель предусматривает, что газ для населения - 10,9 млрд кубометров – поставщикам (облгазам) продает не НАК, а «Укргаздобыча»по цене 4942 грн за тыс. кубометров (без НДС). Остаток (разница между добытым объемом и поставленным населению) в 5,3 млрд кубометров «Нафтогаз» покупает у УГВ по такой же цене и продает теплоэнергетическим компаниям по цене 5066 грн за тыс. кубометров (без НДС). Это означает, что цена газа вырастет на 2,5%. Предполагается, что в 2019 году с ростом объемов собственной добычи остаток газа будет продаваться через энергетическую биржу.

Вторая модель отличается от первой тем, что предполагает, помимо прочего, закупку НАК газа для компаний теплокоммунэнерго (5,3 млрд кубометров) на внешнем рынке по рыночной цене. Обе эти модели предусматривают корректировку цены газа в результате одного из двух условий: если количество субсидиантов в стране менее 25%, либо если Украина в состоянии удовлетворить потребности всех категорий абонентов газом собственной добычи.