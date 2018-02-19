Сегодня 19 февраля 2018 года, 11:58

Президент подписал закон о досрочных пенсиях членам семей погибших «майдановцев»

Президент Петр Порошенко подписал закон о назначении досрочной пенсии по возрасту членам семей лиц, погибших в результате увечий, полученных в ходе Революции достоинства. Об этом он заявил на открытии выставки ко Дню памяти Героев Небесной сотни в воскресенье.

«8 февраля парламент принял закон, который позволяет назначение досрочной пенсии по возрасту членам семей лиц, погибших или умерших вследствие ранений, увечий, контузий и других повреждений здоровья, полученных во время Революции достоинства», — отметил он.

«И практически сразу после его поступления в вашем присутствии я подписываю этот закон», — добавил Президент.

По его словам, это должно быть свидетельством и доказательством того приоритета, который имеет украинская власть относительно почтения памяти участников Революции достоинства.