Президент подписал закон о досрочных пенсиях членам семей погибших «майдановцев»

Президент Петр Порошенко подписал закон о назначении досрочной пенсии по возрасту членам семей лиц, погибших в результате увечий, полученных в ходе Революции достоинства. Об этом он заявил на открытии выставки ко Дню памяти Героев Небесной сотни в воскресенье.
«8 февраля парламент принял закон, который позволяет назначение досрочной пенсии по возрасту членам семей лиц, погибших или умерших вследствие ранений, увечий, контузий и других повреждений здоровья, полученных во время Революции достоинства», — отметил он.
«И практически сразу после его поступления в вашем присутствии я подписываю этот закон», — добавил Президент.
По его словам, это должно быть свидетельством и доказательством того приоритета, который имеет украинская власть относительно почтения памяти участников Революции достоинства.
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ого.... і пенсію їм треба також в тисячу долярів призначити .. і виплачувати наразі в ноземній валюті... а то наша гривні сильно впала стараннями загиблих героїв.. СЛАВА УКРАЇНІ...
Нужен ли Украине отдельный антикоррупционный суд?
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