Сегодня в Администрации Президента Украины состоялось очередное заседание Совета по вопросам судебной реформы, посвященное разработке проекта новой редакции Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Об этом сообщает корреспондент «ЮП».
В ходе мероприятия обсуждались отдельные поправки членов Совета, касающиеся, в частности, доступа к профессии адвоката на переходном этапе, а также предложения Национальной ассоциации адвокатов Украины по усовершенствованию отдельных положений Уголовного процессуального кодекса Украины.
Очевидно, это было последнее заседание экспертов в расширенном формате. Как отметил заместитель Главы Администрации Президента, координатор Совета по вопросам судебной реформы Алексей Филатов, по результатам нынешнего и предыдущих этапов обсуждения проект будет доработан, и с учетом высказанных замечаний разослан членам Совета. «Если большинство членов Совета по вопросам судебной реформы поддержит данный законопроект, мы будем формализовать это решение и предлагать Президенту проект для внесения в парламент. Но, возможно, проект будет инициирован народными депутатами. Знаю, что некоторые парламентарии - члены Совета по вопросам судебной реформы, а также представители профильного комитета Верховного Совета, которые принимали участие в разработке законопроекта, высказывали пожелания стать его соавторами», – подчеркнул г-н Филатов.
«Надеюсь, что новый закон об адвокатуре и адвокатской деятельности внесет весомый вклад в реформирование сферы правосудия, и в результате мы получим сильный и более качественный институт украинской адвокатуры», – резюмировал он.
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