Сегодня 19 февраля 2018 года, 11:58

Хорошие новости от «Юридической практики»

Президент подписал закон о корпоративных договорах

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно корпоративных договоров», принятый парламентом еще в марте прошлого года. Законом регулируется заключение корпоративных договоров — договоров о реализации прав участников (учредителей) общества с ограниченной ответственностью и договоров между акционерами. В Гражданский кодекс вносятся необходимые изменения, которые предоставят возможность эффективно задействовать механизмы управления и принятия внутренних решений путем заключения акционерами (участниками) корпоративных сделок. Новации повышают уровень корпоративного управления в АО и ООО.

У Окружного административного суда Киева появился свой чат-бот

В мессенджере Telegram и в сети Facebook появился чат-бот Окружного административного суда города Киева. «Он ответит на самые распространенные вопросы, например о времени и месте судебного заседания, поможет рассчитать судебный сбор и сформировать квитанцию на его оплату, а также сообщит, кто из судей находится на больничном», — отмечают в пресс-службе суда.

Декларацию соответствия противопожарной безопасности можно зарегистрировать онлайн

Правительство внесло изменения в Порядок предоставления и регистрации декларации по вопросам пожарной безопасности — теперь субъекты хозяйствования могут подать документы на регистрацию такой декларации в режиме онлайн, в любое удобное время. Электронная услуга доступна по ссылке. Следующая админуслуга, которая будет доступна в электронном виде, — получение лицензий на выполнение работ противопожарного назначения.

Введена электронная регистрация защищенных диссертаций

Украинский институт научно-технической экспертизы и информации ввел в опытную эксплуатацию систему электронной регистрации защищенных диссертаций в онлайн-режиме. Этот сервис предусматривает создание личного кабинета спецсовета, получение государственного учетного номера диссертации и возможность напечатать учетную карточку диссертации, включая отметки о регистрации в УкрИНТЭИ. Такая техническая новелла МОН уменьшит бюрократию в аттестационном процессе и облегчит работу спецсоветов, а также ускорит наполнение Национального депозитария научных текстов новыми диссертациями.

Киевсовет запретил политическую агитацию в столичных школах

Депутаты Киевского городского совета приняли решение о недопущении политической деятельности и политической агитации в учебных заведениях города Киева. Согласно решению, в столичных школах не допускается распространение рекламы политического характера, также запрещена политическая агитация среди учащихся и продвижение политического бренда. Материально-техническая база учебных заведений столицы не должна использоваться для размещения общественных приемных и политической агитации.

КМУ утвердил бюджет Фонда социального страхования

Кабинет Министров утвердил бюджет Фонда социального страхования Украины на 2018 год. Доходная часть бюджета Фонда утверждена в сумме 23,0 млрд гривен, расходная — в сумме 22,0 млрд гривен. Резерв средств для выплаты помощи по безработице составляет 285,0 млн гривен. Принятие бюджета позволит осуществить перечисление суммы ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве, осовременить такие выплаты за период 2008—2011 гг., обеспечить финансирование медицинской реабилитации застрахованных лиц и т.д., заверили в Минсоцполитики и добавили, что бюджет Фонда на 2018 год является сбалансированным и бездефицитным.

Упрощен ввоз прототипов для радиоэлектронных исследований

На Украине упростили ввоз прототипов оборудования для R&D-целей — исследований и разработки. «Обычно при импорте радиоэлектронных средств и излучающих приборов нужно получать документ о соответствии требованиям технического регламента. Если для серийных товаров такой документ оформляется просто, то для прототипов — долго и дорого, это сильно тормозило работу IT-компаний», — подчеркивают в ассоциации «ИТ Украины». Теперь прототипы, которые ввозятся в страну с целью разработки ПО, не нуждаются в оформлении этого документа.