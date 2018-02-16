Неизвестный разбил топором 10 авто во дворе Соломенского райсуда

Неизвестный мужчина с топором забежал во двор Соломенского районного суда г.Киева и разбил около десяти автомобилей. Об этом сообщают в соцсети юристы.
«К счастью, люди не пострадали! Очевидно, судебной системе придется принять меры для охраны безопасности в судах», — отметила в комментарии руководитель пресс-службы ВСП Оксана Лысенко.
Напомним: 15 февраля Соломенский райсуд Киева избирал меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, который подозревается в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением.
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