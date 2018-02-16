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Следствие по делу народных депутатов Б.Розенблата и М.Полякова завершено — САП

16 февраля 2018 года Источник:Украинские Национальные Новости

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины завершили следствие в уголовном производстве в отношении народных депутатов Украины Борислава Розенблата и Максима Полякова. Об этом сообщил заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко.

«Сегодня завершено следствие», — сказал В.Кривенко.

Он добавил, что подозреваемым и их защитникам открыты материалы производства.

Напомним: 19 июня детективы НАБУ при процессуальном руководстве САП задержали семь человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря на Украине.

По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Украины.

По данным САП, установлена вероятная причастность двух народных избранников — Максима Полякова и Борислава Розенблата. Эта операция проводилась в сотрудничестве с ФБР США.

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