Сегодня 16 февраля 2018 года, 23:43

ВККС назначила дату рассмотрения вопроса о переводе судей ВСУ и ВССУ в другие суды

27 февраля Высшая квалификационная комиссия судей Украины рассмотрит вопрос о рекомендации судей Верховного Суда Украины и Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел для перевода на должность судьи в другой суд того же или более низкого уровня без конкурса. Об этом сообщает пресс-служба ВККС.

Так, Комиссия рассмотрит вопрос о переводе 13 судей Верховного Суда Украины и 27 судей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел. Со списком судей можно ознакомиться по ссылке.