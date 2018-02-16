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ВККС назначила дату рассмотрения вопроса о переводе судей ВСУ и ВССУ в другие суды

16 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

27 февраля Высшая квалификационная комиссия судей Украины рассмотрит вопрос о рекомендации судей Верховного Суда Украины и Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел для перевода на должность судьи в другой суд того же или более низкого уровня без конкурса. Об этом сообщает пресс-служба ВККС.

Так, Комиссия рассмотрит вопрос о переводе 13 судей Верховного Суда Украины и 27 судей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел. Со списком судей можно ознакомиться по ссылке.

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