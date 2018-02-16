Сегодня 16 февраля 2018 года, 23:43

Украина подготовила меморандум о нарушении Россией морского права

19 февраля Украина подаст меморандум в рамках иска в Международный трибунал ООН по морскому праву о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву.

«В понедельник мы подаем наш первый меморандум — уже полноценный меморандум», — сказал министр иностранных дел Павел Климкин журналистам в Мюнхене.

«Поскольку Россия нарушила все свои обязательства, в частности по конвенции по морскому праву, она не только должна понести за это ответственность, она должна за это заплатить», — заявил он.

«Вчера у нас было совещание по окончательному согласованию всех нюансов. В понедельник мы его (меморандум) подаем», — подчеркнул министр.

В декабре 2017 года заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила, что Украина подаст меморандум о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву, содержащий аргументы Украины для иска.

После этого состоятся слушания арбитража о наличии юрисдикции суда в этом деле, а уже потом — слушание дела по сути.

Арбитраж ООН по морскому праву еще в мае определил график рассмотрения иска Украины против России. Киев должен подать документы в арбитраж до 19 февраля 2018 года.