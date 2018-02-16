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В.Гройсман зарегистрировал в парламенте закон о новых санкциях против РФ

16 февраля 2018 года Источник:«Украинская правда»*

Премьер-министр Владимир Гройсман подал в Верховный Совет законопроект №8042 относительно введения новых санкции против России, которые помогут противодействовать кибератакам. Соответствующий документ был зарегистрирован 15 февраля.

Отмечается, что в дополнение к закону о санкциях предлагается запретить использование на объектах критической инфраструктуры (в учреждениях и ведомствах, имеющих стратегическое значение для экономики, безопасности государства и общества) программного обеспечения и телекоммуникационного оборудования государства-агрессора, в отношении которого действуют санкции.

Ранее законопроект о внесении изменений в Закон «О санкциях» утвердил Кабинет Министров.

Как известно, 10 сентября 2014 года Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О санкциях».

Согласно тексту законопроекта, санкции в отношении конкретных иностранцев, иностранных юридических лиц утверждаются решением Совета национальной безопасности и обороны и вводятся указом Президента. Список юридических и физических лиц из России, в отношении которых вводятся специальные экономические санкции и другие ограничительные меры, определен указом Президента от 28 апреля 2017 года. Срок действия санкций — один год.

С полным перечнем физических и юридических лиц можно ознакомиться на сайте Президента.

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