Сегодня 16 февраля 2018 года, 23:44

Какой должна быть новая процедура урегулирования спора при участии судьи, обсуждают представители судебной власти и адвокатуры

Процессуальные новации предусматривают, в частности, внедрение на законодательном уровне процедуры урегулирования спора при участии судьи. Сегодня этот вопрос обсуждается в Киеве на конференции, организованной Всеукраинской ассоциацией административных судей (ВААС) и Национальной ассоциацией адвокатов Украины (НААУ). «Такая процедура, по моему мнению, должна улучшить доступ к правосудию», — отметил Владислав Ситюк, управляющий партнер ЮФ «Ситюк и Партнеры», председатель комитета НААУ по вопросам медиации. Секретарь Большой Палаты Верховного Суда Всеволод Князев обратил внимание, что подобные механизмы судьи применяли и раньше, и «наконец-то этот вопрос нашел свое правовое регулирование». Впрочем, не все судьи готовы применять новую процедуру, ссылаясь на возможные нарушения этики и т.п. Г-н Князев убежден: лучше полчаса поговорить со сторонами «простым человеческим язіком», чем вести дело годами.

«В суд приходят негативно заряженные люди. Задача судьи — снять негатив, погасить агрессию», — рассказал о напряженной работе судей президент ВААС, экс-председатель ВАСУ Александр Пасенюк. Поэтому процедура урегулирования спора при участии судьи чрезвычайно актуальна, однако, исполняя роль медиатора, судья должен помнить о высшей цели — свершении правосудия. Судьям такая процедура в какой-то мере выгодна, ведь это уменьшает нагрузку, а вот адвокатам придется ломать стереотипы и учиться «отпускать» клиентов, отметил заместитель председателя НААУ Валентин Гвоздий. По его словам, медиация поможет адвокатам «зарабатывать быстро, работая меньше».

Особенности урегулирования спора при участии судьи по Гражданскому процессуальному кодексу Украины осветил судья ВС, д.ю.н. Олег Ткачук. Судья напомнил, что в СССР не было не только секса, но и хозяйственных и административных судов, судебная система была более карательной, и если бы тогда кто-то говорил о медиации, его бы просто не поняли. Поэтому сейчас прогресс налицо, поскольку сделан акцент на максимальном примирении сторон. В то же время процессуальное законодательство недостаточно детально регламентирует процедуру урегулирования спора при участии судьи, подчеркнул Олег Ткачук. Судья считает, что нужно законодательно прописать все детали (возможно, в законе о медиации, который уже давно пытаются принять), а не отдавать процедурные вопросы на усмотрение судей. Пока это не будет сделано, у судей будут возникать практические вопросы и непонимание процедуры.

Урегулирование спора при участии судьи и медиация — разные процедуры, отметила партнер АО «Национальная коллегия адвокатов» Любовь Бартащук. Так, медиация — это процесс гибкий, более психологический, чем правовой, и даже несмотря на отсутствие закона о медиации, многие аспекты (конфиденциальность, санкции и т.д.) регулируются в договоре о медиации. Г-жа Бартащук предоставила адвокатам, сопровождающим гражданские дела, и судьям рекомендации относительно участия их клиентов в процедуре урегулирования споров при участии судьи. В частности, следует устанавливать одинаковое время для «выступлений» обеих сторон, задавать вопросы «Зачем?», «Для чего?», чтобы узнать интересы каждой стороны. Спикер акцентировала внимание на том, что для судей законодательством не предусмотрено ни материальной, ни моральной мотивации за проведение процедуры урегулирования спора.

О том, что процедура урегулирования не тождественна классической медиации, арбитражному рассмотрению, мирному решению спора, говорила также судья ВС Ирина Желтобрюх. Урегулирование спора при участии судьи целесообразно выбирать, если стороны желают минимизировать временные и денежные затраты на процесс, сохранить не только партнерские отношения, но и границы имущественных интересов. В административном процессе процедура нуждается в законодательном совершенствовании, отметила г-жа Желтобрюх, в частности, нужно четко определить полномочия субъекта властных полномочий, «чтобы ему не «пришили» злоупотребление». Судья призвала адвокатов обязательно пользоваться возможностями процедуры урегулирования спора при участии судьи. Продолжил анализировать обновленный КАС Украины партнер АФ Sayenko Kharenko Сергей Верланов, который, ссылаясь на свой опыт, констатировал наличие предпосылок для мирного урегулирования в админпроцессе, однако отметил, что существует и ряд проблемных моментов, когда ответчиком выступает субъект властных полномочий. Также г-н Верланов считает, что отведенного законом месяца для осуществления процедуры урегулирования может быть недостаточно. Существенным препятствием реализации механизма урегулирования в админпроцессе является и то, что субъект властных полномочий не может подписывать мировое соглашение, поэтому нужно провести ревизию специального законодательства, предоставить такое право, и только тогда новый институт будет иметь перспективы, отметил спикер.

Вопросы урегулирования спора при участии судьи по Хозяйственному процессуальному кодексу Украины проанализировали судья ВС Елена Кибенко и основатель Pavlenko Legal Group Александра Павленко. В хозпроцессе также можно выделить ряд коллизий и не урегулированных новым кодексом вопросов. В целом все участники дискуссии сошлись во мнении, что процедура урегулирования споров при участии судьи перспективная и нужная, но максимально эффективно заработает при внесении корректив в законодательство.

Следующая панельная дискуссия конференции будет посвящена опыту Грузии в вопросе урегулирования спора при участии судьи. Иракли Кандашвили, адвокат, медиатор, член правления Ассоциации адвокатов Грузии и Ассоциации судебных медиаторов Грузии, расскажет о грузинской модели судебной медиации.