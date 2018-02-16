Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 16 февраля 2018 года, 23:42

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Система Prozorro не способна искоренить махинации на тендерах — МЭРТ

16 февраля 2018 года Источник:День

За каждым сомнительным тендером стоит вина заказчика, а не системы Prozorro. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и торговли.

В ведомстве пояснили, что система Prozorro сама по себе не способна искоренить коррупцию на торгах, она выполняет функцию автоматической оценки тендерных предложений по тем критериям, которые выставил заказчик. И речь идет не только о критерии цены. Если заказчику нужны дополнительные гарантии предоставления качественных услуг, он наравне с ценовым критерием может выставить и другие, объяснили в ведомстве.

«Перечень критериев и методика оценки тендерных предложений с указанием удельного веса каждого из критериев заказчик определяет в тендерной документации. Удельный вес ценового критерия не может быть ниже 70%, кроме случаев применения процедуры конкурентного диалога», — отметили в МЭРТ.

Кроме того, заказчик должен требовать от участников подтверждения профпригодности и документального подтверждения наличия опыта выполнения аналогичных договоров, добавили в ведомстве.

«Тендерные предложения участников, которые не соответствуют установленным квалификационным критериям, должны быть отклонены заказчиком, и, соответственно, такие участники не могут быть определены победителями процедуры закупки», — напомнили в МЭРТ.

За соблюдением прозрачности торгов должны следить и в Антимонопольном комитете Украины. Там создана специальная комиссия по рассмотрению жалоб, сообщается в письме МЭРТ.

«С учетом изложенного действующими нормами законодательства предусмотрена возможность оценки тендерных предложений не только по цене, но и по другим критериям, а также предусмотрено отклонение предложений тех участников, которые не соответствуют квалификационным критериям, установленным заказчиком», — резюмировали в МЭРТ.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 7 (1051) от 13/02/18 Свежий номер

Уголовное право

№ 7 (1051)
Отрасли практики

Исковое дело

Судебная практика

С незнанием дела

Тема номера:

Временная петля

Частная практика

Расширенное создание

Архив голосованийVox Populi

Нужен ли Украине отдельный антикоррупционный суд?

Каждый суд должен быть антикоррупционным

Да, это должен быть отдельный суд первой инстанции

Да, но следует повысить требования к судьям, а избираться они должны на короткий срок, без права повторного избрания

Антикоррупционным должно быть законодательство, тогда название суда не имеет значения

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
Пресс-релизы

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Менеджер года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Мэр года»

V ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ: ВЗГЛЯД ПОД НОВЫМ УГЛОМ

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом