Сегодня 16 февраля 2018 года, 23:42

Система Prozorro не способна искоренить махинации на тендерах — МЭРТ

За каждым сомнительным тендером стоит вина заказчика, а не системы Prozorro. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и торговли.

В ведомстве пояснили, что система Prozorro сама по себе не способна искоренить коррупцию на торгах, она выполняет функцию автоматической оценки тендерных предложений по тем критериям, которые выставил заказчик. И речь идет не только о критерии цены. Если заказчику нужны дополнительные гарантии предоставления качественных услуг, он наравне с ценовым критерием может выставить и другие, объяснили в ведомстве.

«Перечень критериев и методика оценки тендерных предложений с указанием удельного веса каждого из критериев заказчик определяет в тендерной документации. Удельный вес ценового критерия не может быть ниже 70%, кроме случаев применения процедуры конкурентного диалога», — отметили в МЭРТ.

Кроме того, заказчик должен требовать от участников подтверждения профпригодности и документального подтверждения наличия опыта выполнения аналогичных договоров, добавили в ведомстве.

«Тендерные предложения участников, которые не соответствуют установленным квалификационным критериям, должны быть отклонены заказчиком, и, соответственно, такие участники не могут быть определены победителями процедуры закупки», — напомнили в МЭРТ.

За соблюдением прозрачности торгов должны следить и в Антимонопольном комитете Украины. Там создана специальная комиссия по рассмотрению жалоб, сообщается в письме МЭРТ.

«С учетом изложенного действующими нормами законодательства предусмотрена возможность оценки тендерных предложений не только по цене, но и по другим критериям, а также предусмотрено отклонение предложений тех участников, которые не соответствуют квалификационным критериям, установленным заказчиком», — резюмировали в МЭРТ.