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На территории Украины появится представительство Баварии

16 февраля 2018 года Источник:День

На Украине будет открыто представительство федеральной Баварии, во время открытия мемориальной доски в Мюнхене сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Сегодня буду встречаться с представителями баварского правительства и говорить о том, что представительство Баварии будет открыто на Украине. Об этом уже почти договорились», — сообщил П.Климкин.

Министр напомнил, что во времена УНР в Киеве было открыто представительство Баварии, и, по его словам, «мы возвращаемся новыми, сильными, независимыми и настоящими».

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