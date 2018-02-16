На территории Украины появится представительство Баварии

На Украине будет открыто представительство федеральной Баварии, во время открытия мемориальной доски в Мюнхене сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
«Сегодня буду встречаться с представителями баварского правительства и говорить о том, что представительство Баварии будет открыто на Украине. Об этом уже почти договорились», — сообщил П.Климкин.
Министр напомнил, что во времена УНР в Киеве было открыто представительство Баварии, и, по его словам, «мы возвращаемся новыми, сильными, независимыми и настоящими».
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