«Нафтогаз» снизит цену на газ для промышленности

НАК «Нафтогаз Украины» с марта снизит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты на 10,8%. Об этом говорится в сообщении компании.
Цена снизится на 995 грн — до 8,2 тыс. гривен за тысячу кубометров (с НДС).
Указанная цена актуальна для потребителей, которые закупают газ по предоплате в размере более 50 тыс. куб. м в месяц, при условии отсутствия долгов перед компанией, и для стопроцентных «дочек» «Нафтогаза».
Для других покупателей стоимость газа с 1 марта снизится на 10,5% — до 9,63 тыс. гривен за тысячу кубометров (с НДС).
Сохранить:
Контакты:
Нужен ли Украине отдельный антикоррупционный суд?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Менеджер года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Мэр года»
V ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ: ВЗГЛЯД ПОД НОВЫМ УГЛОМ
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: