Сегодня 16 февраля 2018 года, 23:43

«Нафтогаз» снизит цену на газ для промышленности

НАК «Нафтогаз Украины» с марта снизит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты на 10,8%. Об этом говорится в сообщении компании.

Цена снизится на 995 грн — до 8,2 тыс. гривен за тысячу кубометров (с НДС).

Указанная цена актуальна для потребителей, которые закупают газ по предоплате в размере более 50 тыс. куб. м в месяц, при условии отсутствия долгов перед компанией, и для стопроцентных «дочек» «Нафтогаза».

Для других покупателей стоимость газа с 1 марта снизится на 10,5% — до 9,63 тыс. гривен за тысячу кубометров (с НДС).