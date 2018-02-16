В МЭРТ хотят, чтобы Украина стала экспортером автомобилей

Украина имеет все шансы стать экспортером автомобилей. Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.
«Что касается развития автомобилестроения на Украине, то мы видим, что сюда чуть ли не ежемесячно заходят инвесторы. Мы видим, что формируется настоящий автомобильный кластер, и мы сейчас работаем со всем рынком, чтобы этот кластер создать. Мы хотим, чтобы Украина стала реальным экспортером автомобилей. Мы видим большую нишу, чтобы собирать их на Украине: у нас есть заводы, которые могут это делать», — отметил М.Нефедов.
По его словам, в прошлом году Украина вела переговоры с Volkswagen о сборке на нашей территории одной из моделей Skoda.
«Я убежден, что этот процесс будет продолжаться», — добавил первый заместитель министра.
Сохранить:
Контакты:
Нужен ли Украине отдельный антикоррупционный суд?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Менеджер года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Мэр года»
V ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ: ВЗГЛЯД ПОД НОВЫМ УГЛОМ
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: