Сегодня 16 февраля 2018 года, 23:43

В МЭРТ хотят, чтобы Украина стала экспортером автомобилей

Украина имеет все шансы стать экспортером автомобилей. Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.

«Что касается развития автомобилестроения на Украине, то мы видим, что сюда чуть ли не ежемесячно заходят инвесторы. Мы видим, что формируется настоящий автомобильный кластер, и мы сейчас работаем со всем рынком, чтобы этот кластер создать. Мы хотим, чтобы Украина стала реальным экспортером автомобилей. Мы видим большую нишу, чтобы собирать их на Украине: у нас есть заводы, которые могут это делать», — отметил М.Нефедов.

По его словам, в прошлом году Украина вела переговоры с Volkswagen о сборке на нашей территории одной из моделей Skoda.

«Я убежден, что этот процесс будет продолжаться», — добавил первый заместитель министра.