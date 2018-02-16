ВККС откомандировала четырех судей в другой суд

15 февраля с.г. на заседании палаты по вопросам подбора и публичной службы судей Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассматривался вопрос о внесении представления об откомандировании судей в другой суд того же уровня и специализации для осуществления правосудия. Об этом сообщает пресс-служба ВККС.
В связи с выявлением чрезмерного уровня судебной нагрузки в суде Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией об откомандировании сроком на один год для осуществления правосудия в отношении:
• судьи Миловского районного суда Луганской области Гуцола Максима Павловича — в Калиновский районный суд Винницкой области;
• судьи Тарутинского районного суда Одесской области Тончевой Натальи Николаевны — в Саратский районный суд Одесской области;
• судьи Красногвардейского районного суда города Макеевки Донецкой области Воронкова Дениса Владимировича — в Славянский горрайонный суд Донецкой области;
• судьи Кировского районного суда города Кировограда Самойленко Дмитрия Александровича — в Приморский районный суд города Одессы.
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