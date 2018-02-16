Сегодня 16 февраля 2018 года, 23:42

Украина обсудила сотрудничество с Германией в управлении системой правосудия

14 февраля с.г. в Высшем совете правосудия состоялась координационная встреча председателя Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка, члена Высшего совета правосудия Андрея Бойко с директором Немецкого Фонда международного правового сотрудничества Штефаном Хюльсхьорстером.

Целью встречи стало обсуждение возможных тем и сфер сотрудничества на 2018 год между соответствующими учреждениями Украины и Германии, которое будет осуществляться при поддержке Фонда.

Председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк проинформировал участников встречи о реализации реформы судебной системы на Украине, отметив, что законодательные изменения в сфере судебной власти уже состоялись. В частности, внесены изменения в Конституцию Украины, создан Высший совет правосудия, а в ближайшее время ожидается принятие закона об адвокатуре.

«В конце 2017 года Президентом Украины подписаны указы, которыми введена структурная реформа судов — реорганизация, объединение. Теперь наша главная задача — реализовать все это должным образом», — подчеркнул Игорь Бенедисюк.

Член Высшего совета правосудия Андрей Бойко, характеризуя деятельность Высшего совета правосудия, отметил, что сейчас Украина сформировала систему управления по вопросам отправления правосудия, которая соответствует европейским стандартам.

«Создан ключевой орган в системе органов судебной власти, который действительно может влиять на все вопросы, связанные с подбором судей, администрированием, подотчетностью судов, дисциплинарной ответственностью судей, и открывает хорошую перспективу для качественного реформирования судебной системы на Украине», — отметил Андрей Бойко.

Директор Немецкого Фонда международного правового сотрудничества Штефан Хюльсхьорстер подчеркнул, что Немецкий Фонд международного правового сотрудничества внимательно следит за реформой юстиции, которая происходит на Украине.

«Высший совет правосудия — важнейший сегодня орган в сфере юстиции, ведущий в этой реформе», — сказал Штефан Хюльсхьорстер.

По словам директора Немецкого Фонда международного правового сотрудничества, Фонд в пределах своих возможностей старается обеспечить сотрудничество между соответствующими украинскими и немецкими учреждениями во время судебной реформы, которая проходит на Украине.

Участники встречи договорились о продолжении сотрудничества, в частности, путем обмена опытом в сфере судейской карьеры, дисциплинарной ответственности судей, построения судебной системы и организации управления ею, ликвидации и реорганизации судов, функционирования патентного суда, а также для решения других актуальных для украинской и немецкой сторон вопросов.

Во встрече приняли участие старший менеджер Фонда международного правового сотрудничества по проектам на Украине Вольфрам Гертиг, юридический советник Фонда Геннадий Рыжков; от секретариата Высшего совета правосудия — руководитель отдела международного сотрудничества Владислав Гуртенко, главный специалист этого отдела Дарья Богатчук и заведующий отделом публикации и анализа публичной информации управления информации и обеспечения коммуникационной деятельности Лариса Бардаченко.