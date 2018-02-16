Фонд госимущества выставил на продажу активы Национального банка

Фонд государственного имущества начал приватизацию непрофильных активов Национального банка Украины. Об этом сообщил руководитель Фонда Виталий Трубаров в соцсети.
«Фонд государственного имущества начал приватизацию непрофильных активов Национального банка Украины», — сказал он.
По словам В.Трубарова, первым объектом станет горный оздоровительный комплекс «Прикарпатье» в Яремче с начальной стоимостью 51,9 млн гривен.
«Кроме уплаченных средств, инвестор в течение одного года должен завершить строительство и ввести комплекс в эксплуатацию, соблюдать требования экологической безопасности и использовать земельный участок в соответствии с целевым назначенным», — подчеркнул руководитель ФГИУ.
Он также добавил, что конечный срок принятия заявок на участие в аукционе 12 марта.
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