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М.Саакашвили подал иск в Европейский суд по правам человека

16 февраля 2018 года Источник:УКРИНФОРМ

Адвокаты экс-председателя Одесской ОГА Михаила Саакашвили подали иск в Европейский суд по правам человека. Об этом сказал журналистам адвокат Руслан Чернолуцкий.

«Все эти незаконные действия мы сейчас оспариваем в судах, заявлен ряд жалоб, в том числе и в Европейский суд по правам человека», — сказал защитник.

По словам Р.Чернолуцкого, власть «не дала возможности» Саакашвили защитить право на гражданство, на получение дополнительной защиты и в «цинично» выдворила с Украины.

Напомним: Кассационный суд в составе Верховного Суда рассматривает кассацию адвоката экс-главы Одесской ОГА М.Саакашвили Руслана Чернолуцкого на решение апелляционного суда по вопросу получения статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

В июле 2017 года М.Саакашвили указом Президента был лишен украинского гражданства.

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