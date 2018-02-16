Сегодня 16 февраля 2018 года, 23:43

Закон о применении спортивного оружия вступил в силу

На Украине вступил в силу Закон №2273-VIII «О внесении изменений в Закон Украины «О физической культуре и спорте» (относительно уточнения некоторых положений)», принятый парламентом в январе. Накануне, 15 февраля, документ был опубликован в газете Верховного Совета «Голос Украины». Соответствующая информация содержится на сайте парламента.

Законом установлено, что спортивное оружие — это огнестрельное (кроме боевого) или пневматическое стрелковое, охолощенное и холодное оружие, предназначенное исключительно для поражения целей при проведении спортивных мероприятий, параметры и характеристики которого зафиксированы в правилах спортивных соревнований по видам спорта, признанным на Украине.

Документом закреплено, что приобретение, хранение, перевозка и использование спортивного оружия, боеприпасов к нему, содержание стрелковых тиров, стрельбищ и стендов осуществляются в соответствии с законодательством субъектами сферы физической культуры и спорта, развивающими виды спорта, признанные на Украине, правила соревнований которых предусматривают использование спортсменами огнестрельного (кроме боевого) или пневматического, стрелкового, охолощенного и холодного оружия.