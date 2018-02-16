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КУС ВС разъяснил, какие документы необходимы для подтверждения полномочий защитника на участие в уголовном производстве

16 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда разъяснил, что для подтверждения полномочий защитника на участие в уголовном производстве необходимо всего два документа. В частности, свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью и ордер, договор с защитником или поручение органа (учреждения), уполномоченного законом на предоставление бесплатной правовой помощи. Об этом сообщается на странице Верховного Суда в соцсети.

«Казалось бы, не такой уж и важный вопрос. Апелляционный суд вернул жалобу адвоката по той причине, что он в подтверждение своих полномочий предоставил только ордер и не предоставил договора. Защитник не согласился с такой правовой позицией апелляционного суда и обратился с кассационной жалобой в Верховный Суд.

Коллегия судей Кассационного уголовного суда под председательством судьи Бущенко А.П., сделав глубокий анализ правовых норм, пришла к следующему выводу: «Пункт 2 части 1 статьи 50 УПК устанавливает, что полномочия защитника должны считаться подтвержденными, если в дополнение к документу, предусмотренному пунктом 1, защитник предоставил хотя бы один из документов, предусмотренных пунктом 2 части 1 этой статьи». То есть предоставление защитником только свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью и ордера было достаточно для признания его лицом, имеющим право обжаловать судебное решение в апелляционном порядке», — отметила судья-спикер Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Татьяна Шевченко.

Подробнее с постановлением можно ознакомиться по ссылке.

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