Сегодня 16 февраля 2018 года, 11:23

ВС будет уведомлять субъектов властных полномочий о своих правовых позициях отправляя им письма

Верховный Суд будет уведомлять субъектов властных полномочий о своих правовых позициях, изложенных в решениях, отправляя им письма с соответствующей информацией. Такие письма также будут размещаться на сайте суда. Об этом идет речь в сообщении на странице Верховного Суда в соцсети.

Напомним, что согласно части пятой статьи 13 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» выводы по применению норм права, изложенные в постановлениях Верховного Суда, являются обязательными для всех субъектов властных полномочий, которые применяют в своей деятельности нормативно-правовой акт, содержащий соответствующую норму права.

Первое такое письмо уже размещено на сайте Верховного Суда. Это письмо в Государственную фискальную службу Украины и Фонд социального страхования Украины о правовом заключении Верховного Суда по делу № 382/603/17 (дело о начислении лицу пособия по беременности и родам).

В письме, в частности, отмечается, что Верховный Суд сформировал правовое заключение по применению пункта 25 Порядка исчисления средней заработной платы (дохода, денежного обеспечения) для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию.

Для предотвращения нарушений прав человека Верховный Суд просит обеспечить обязательный учет этого правового заключения при применении Порядка № 1266, довести его содержание до сведения работников и обеспечить неуклонное выполнение части пятой статьи 13 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

О принятых мерах Кассационный суд в составе Верховного Суда просит сообщить субъектов властных полномочий до 6 марта 2018 года.

По словам председателя Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Михаила Смоковича, такие меры должны ускорить выполнение судебных решений и не допустить ошибочного применения законодательных норм субъектами властных полномочий в дальнейшем.

«В результате мы стремимся получить существенное уменьшение, а затем и полное отсутствие судебных обжалований по вопросам, в которых есть четкая правовая позиция Верховного Суда», - пояснил М. Смокович.

Кроме этого, Кассационный суд в составе Верховного Суда будет размещать на официальном сайте Верховного Суда решения, в которых изложены правовые заключения, обязательные для применения в дальнейшей работе субъектами властных полномочий.

Решения размещаются на странице Кассационного админсуда в рубрике «Вниманию субъектов властных полномочий». Информационные письма размещены в разделе «Деятельность» - «Судебная практика и статистика» - «информационные письма и разъяснения».