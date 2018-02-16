Сегодня 16 февраля 2018 года, 23:43

КМУ одобрил выпуск облигаций «Укрзализныци» на 2 млрд грн

Кабинет Министров Украины одобрил выпуск облигаций «Укрзализныци» на 2 млрд грн в 2018 году, приняв финансовый план предприятия на заседании 14 февраля. Об этом сообщил и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов в ходе инспекционной поездки на строительство Бескидского тоннеля.

«Мы сохранили в финплане выпуск облигаций на 2 млрд грн, считаем, что это правильный подход. У нас было желание провести выпуск осенью прошлого года, но поскольку у нас было достаточно собственных средств на тот момент и ситуация на внутреннем рынке была не такой благоприятной, мы решили отложить выпуск до 2018 года. Предварительно планируем проведение размещения в конце второго и третьем квартале этого года», — сказал он.

При этом он отметил, что для выпуска должна быть потребность в таких средствах.

«У нас нет цели разместиться только для того, чтобы разместиться, мы будем рассчитывать на хорошее освоение Capex. Кроме того, Национальный банк поднял ставку, и это серьезно увеличило стоимость ресурсов», — отметил Е.Кравцов.

Таким образом «Укрзализныця» намерена привлечь боле широкий круг инвесторов, иностранные банки с целью понизить стоимость ресурсов.