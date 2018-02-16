МВФ советует Украине продавать госпредприятия

Руководитель миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Рон Ван Роден заявил о необходимости начала приватизации госпредприятий для привлечения инвестиций в украинскую экономику и борьбы с коррупцией.
«Именно сейчас время начинать продавать государственные предприятия, что улучшит ситуацию в экономике и улучшит ситуацию с коррупцией. Создание Антикоррупционного суда считаю критически важным дополнением к ранее созданным НАБУ, САП и НАПК», – сказал он в ходе встречи с председателем Верховного совета Андреем Парубием.
Рон Ван Роден также отметил, что Украина нуждается в больших инвестициях, как внутренних, так и иностранных.
Спикер парламента Андрей Парубий выразил надежду, что процесс приватизации на Украине начнется уже этой весной. «Полон оптимизма, что выйдем на положительное решение», – добавил он.
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