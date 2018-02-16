Сегодня 16 февраля 2018 года, 11:23

В День всех влюбленных на Украине зарегистрировали 2400 браков — Минюст

14 февраля в День всех влюбленных на Украине поженились 2393 пары. В том числе 349 пар воспользовались услугой Минюста «Брак за сутки». Об этом сообщила заместитель министра юстиции по государственной регистрации Елена Сукманова.

«Вчера, 14 февраля, на Украине стало на 2393 супружеские пары больше. Рекордсменом по количеству браков стала столица — в Киеве поженились 216 пар. Далее — Днепропетровская область, где поженились 197 пар, и Львовская область, где в брак вступили 152 пары. Меньше пар поженились в Луганской области — всего 24», - отметила Елена Сукманова.

По ее словам, этот праздник является довольно популярным днем для проведения свадьбы. «Да, одна пара из Киева, чтобы жениться в день Святого Валентина, подала документы еще 21 июня 2017», — сказала заместитель министра юстиции.

Она напомнила, что для большего удобства для молодоженов Минюст провел акцию «Любовь вне времени»: 58 отделов ЗАГС по всей Украине работали с 8 утра и до полуночи. «Первый брак 14 февраля был зарегистрирован в 8:13 утра в Запорожской области, а последний — в 23:55 в Черкасской», — сообщила Елена Сукманова.

Заместитель министра также поблагодарила всех работников ЗАГС по всей Украине за работу. «Спасибо всем нашим работникам, прошли «испытания» днем Святого Валентина, женили всех, кто хотел жениться, и предоставили парам удобные и качественные услуги», — сказала заместитель министра юстиции.