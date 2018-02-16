В Минобразования сообщили, учителям каких школ повысят зарплату

Учителям, которые работают в подготовительных классах спецшкол, а также педагогам и помощникам воспитателей в инклюзивных классах общеобразовательных учреждений будут повышены зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования.
Кабинет Министров Украины принял решение повысить оплату труда учителей, работающих в подготовительных классах спецшкол: на 20% вырастут прибавки за классное руководство и на 15% — доплата за проверку тетрадей. Глава Министерства образования Лилия Гриневич заявила, что таким образом ведомство избавится от неравенства в оплате учителей, работающих в таких классах. «Несмотря на то что подготовительные классы, предусмотренные реформой образования, были открыты, условия работы в них были хуже. Теперь мы урегулировали вопрос необходимых прибавок», — объяснила министр.
Кроме того, была создана отдельная доплата в размере 20% для сотрудников общеобразовательных учреждений, работающих в инклюзивных классах и группах. Нововведение будет распространяться не только на работников школ, но и на сотрудников учреждений дошкольного, внешкольного, профессионального и высшего образования.
«Государство выделяет целевую субвенцию на поддержку инклюзивного образования — приобретение средств коррекции, дидактических материалов, проведение дополнительных занятий. И, конечно, мы должны финансово поддержать сотрудников таких классов и групп за счет дополнительной надбавки», — заявила Лилия Гриневич.
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