Сегодня 16 февраля 2018 года, 11:23

Начался информационный марафон с претендентами в состав ВСП и ВККС

Сегодня в Украинском кризисном медиа-центре начался информационный марафон с участием судей и судей в отставке, которые выдвинули свои кандидатуры для избрания в состав Высшего совета правосудия (ВСП) и Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) XV очередным съездом судей (состоится 5–7 марта с.г.). Информационный марафон транслируется в онлайн-режиме.

Напомним, что в начале февраля с.г., после того как Секретариаты ВСП и ВККС завершили прием документов от кандидатов и персонифицировали информацию о них, стало понятно — конкуренция между представителями судебной системы за вакантные места в составах Совета и Комиссии будет очень серьезной. В Совет претендует 34 лица, а в Комиссию — восемь.

На одну вакансию в ВККС (справедливости ради оговоримся, что в предварительной повестке дня XV очередного съезда судей почему-то значится «избрание членов (!) ВККС») претендует восемь служителей Фемиды. Все они являются действующими судьями: шесть представителей апелляционных судов (Людмила Соломаха, Олег Павлишин, Александр Слипченко, Степан Гладий, Виктор Гапончук), включая одного судью административной юрисдикции (Александр Боровицкий), и двое — первых инстанций — Роман Сиротников и Оксана Хорошун, по крайней мере именно так заявлено в документах, поданных самими претендентами и размещенных на сайте ВККС. Но при более детальном анализе этих материалов можно найти любопытные факты. Скажем, одна из претенденток — Оксана Хорошун (она претендует и в состав ВСП) — указала, что является судьей Каневского горрайонного суда Черкасской области. Правда, тот факт, что Высший совет правосудия еще 28 декабря 2017 года своим решением уволил ее с должности судьи Каневского горрайонного суда Черкасской области на основании пункта 3 части 6 статьи 126 Конституции Украины (совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, что является несовместимым со статусом судьи или свидетельствует о его несоответствии занимаемой должности), г-жа Хорошун особо не афишировала.

Как свидетельствует список нынешних претендентов в состав ВСП, правом баллотироваться на должность члена ключевого органа в судебной системе воспользовались как судьи, так и судьи в отставке (их в числе претендентов шесть). Остальные 27 кандидатов (Оксану Хорошун по описанным выше причинам мы не учитываем) являются действующими судьями, представляющими административную и общую юрисдикции. Кадровый десант последней — 19 судей, девять из них — из первой инстанции, восемь — из апелляционных судов, двое — представители высших обителей Фемиды, находящихся сейчас в процессе ликвидации: судья Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Валентина Орлянская и судья Судебной палаты по уголовным делам Верховного Суда Украины Светлана Вус. Самая многочисленная делегация кандидатов из одной инстанции — у Апелляционного суда Донецкой области. Сразу четыре судьи этого суда — Анжелика Преснякова, Людмила Груицкая, Александр Агеев, Валентина Жданова — претендуют в ВСП. Административная юрисдикция представлена восемью кандидатами: трое судей из местных административных судов, четверо — из апелляционных инстанций, один претендент — Андрей Загородний — является и.о. председателя Высшего административного суда Украины. Из всех претендентов в ВСП только один представляет хозяйственную юрисдикцию — это судья в отставке Владимир Соловьев, ранее работавший в Хозяйственном суде Запорожской области.