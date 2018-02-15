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Президент подписал закон о корпоративных договорах

15 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о корпоративных договорах №1984-VIII от 23.03.2017. Об этом сообщается на сайте парламента. В графе о дате и состоянии прохождения значится: «Закон подписан».

Как отмечали инициаторы законодательного документа, цель разработки нового документа состоит в повышении уровня корпоративного управления в акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью. Также они акцентировали внимание на том, что единственной нормой, регламентирующей право акционеров заключать акционерный договор, является норма абзаца седьмого части 1 статьи 29 Закона Украины «Об акционерных обществах», которым определено, что уставом общества может быть предусмотрена возможность заключения договора между акционерами, по которому на акционеров возлагаются дополнительные обязанности, в том числе обязанность участия в общем собрании, и предусматривается ответственность за его несоблюдение. Однако, по словам экспертов, опыт показал неэффективность применения этой нормы в связи с недостаточным законодательным урегулированием процедур заключения таких договоров и несогласованностью с другими законодательными актами.

Новым законом вводится норма о заключении корпоративных договоров — договоров о реализации прав участников (учредителей) общества с ограниченной ответственностью и договоров между акционерами, а также вносятся в Гражданский кодекс необходимые изменения, которые предоставят возможность эффективно задействовать механизм управления и принятия внутренних решений путем заключения акционерами (участниками) корпоративных сделок.

Напомним, что Верховный Совет Украины принял указанный закон во втором чтении и в целом еще в марте 2017 года. Однако Президент подписал его только сейчас.

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