Сегодня 15 февраля 2018 года, 23:19

Legal High School: представитель КХС рассказал, как изменялось толкование норм закона об ипотеке судами

Лектором Legal High School выступил Дмитрий Умрихин, начальник управления обеспечения работы судебной палаты для рассмотрения дел по корпоративным спорам, корпоративным правам и ценным бумагам Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда. Тема лекции — «Проблемы приобретения ипотекодержателем права собственности на предмет ипотеки. Типичные ошибки при реализации предмета ипотеки».

«В разное время одни нормы закона об ипотеке толковались судами немного по-разному», — заявил спикер, представив анализ тенденций рассмотрения дел за последнее десятилетие. В 2016 — 2017 годах судебная практика изменилась в очередной раз. Новую позицию Верховного Суда Украины можно свести к следующему: передача ипотекодержателю права собственности является внесудебным способом урегулирования вопроса об обращении взыскания, и суд не наделен полномочием принимать решения относительно такого способа взыскания.

Сегодня судебная практика идет двумя путями:

1) обращается взыскание на предмет ипотеки и осуществляется переход к ипотекодержателю права собственности;

2) признается право собственности, на основании статьи 392 ГК Украины осуществляется защита уже существующего у ипотекодержателя права на ипотеки, которое перешло к нему в соответствии с оговоркой.

По мнению лектора, наличие в ипотечном договоре оговорки о переходе права собственности в пользу ипотекодержателя не ограничивает должников в праве обращения в суд. Новые процессуальные кодексы позволяют самому суду избрать надлежащий способ защиты. «Моя позиция в том, что юрисдикция судов распространяется и на внесудебное взыскание», — заявил представитель КХС ВС.

Кроме того, новые процессуальные нормы позволяют в одном производстве объединить требования, которые раньше рассматривались бы согласно разным процессуальным кодексам. «Признавая возможность объединить в одном иске вместе с основными исковыми требованиями также производные, даже если они должны были рассматриваться по разным правилам судопроизводства, законодатель сокращает время, необходимое лицу для защиты своего права», — подытожил выступающий.