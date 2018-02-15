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Legal High School: представитель КХС рассказал, как изменялось толкование норм закона об ипотеке судами

15 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Лектором Legal High School выступил Дмитрий Умрихин, начальник управления обеспечения работы судебной палаты для рассмотрения дел по корпоративным спорам, корпоративным правам и ценным бумагам Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда. Тема лекции — «Проблемы приобретения ипотекодержателем права собственности на предмет ипотеки. Типичные ошибки при реализации предмета ипотеки».

«В разное время одни нормы закона об ипотеке толковались судами немного по-разному», — заявил спикер, представив анализ тенденций рассмотрения дел за последнее десятилетие. В 2016 — 2017 годах судебная практика изменилась в очередной раз. Новую позицию Верховного Суда Украины можно свести к следующему: передача ипотекодержателю права собственности является внесудебным способом урегулирования вопроса об обращении взыскания, и суд не наделен полномочием принимать решения относительно такого способа взыскания.

Сегодня судебная практика идет двумя путями:

1) обращается взыскание на предмет ипотеки и осуществляется переход к ипотекодержателю права собственности;

2) признается право собственности, на основании статьи 392 ГК Украины осуществляется защита уже существующего у ипотекодержателя права на ипотеки, которое перешло к нему в соответствии с оговоркой.

По мнению лектора, наличие в ипотечном договоре оговорки о переходе права собственности в пользу ипотекодержателя не ограничивает должников в праве обращения в суд. Новые процессуальные кодексы позволяют самому суду избрать надлежащий способ защиты. «Моя позиция в том, что юрисдикция судов распространяется и на внесудебное взыскание», — заявил представитель КХС ВС.

Кроме того, новые процессуальные нормы позволяют в одном производстве объединить требования, которые раньше рассматривались бы согласно разным процессуальным кодексам. «Признавая возможность объединить в одном иске вместе с основными исковыми требованиями также производные, даже если они должны были рассматриваться по разным правилам судопроизводства, законодатель сокращает время, необходимое лицу для защиты своего права», — подытожил выступающий.

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