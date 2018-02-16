В 2017 аренда частных сельхозземель подорожала на четверть — Госгеодезии

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра констатирует, что в 2017 году средняя арендная плата за аренду частных земель сельскохозяйственного назначения выросла на 25% до 1 369 грн/га. Об этом говорится в сообщении Госслужбы.
При этом самая высокая арендная плата за частные земельные паи зафиксирована в Полтавской (2553 грн/га), Черкасской (2961 грн/га), Харьковской (2111 грн/га) и Сумской (2100,2 грн/га) областях.
Самые низкие ставки аренды зафиксированы в Закарпатской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях — 718,9 грн/га, 794,7 грн/га, 825,8 грн/га и 842,3 грн/га соответственно.
Общая площадь частных сельхозземель, сданных в аренду, в 2017 году составила 16,9 млн га.
Как сообщалось ранее, Кабинет Министров поручил Министерству аграрной политики и продовольствия и Государственной службе по вопросам геодезии, картографии и кадастра провести общенациональную (всеукраинскую) нормативную денежную оценку земель сельскохозяйственного назначения до 31 августа.
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