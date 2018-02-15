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Spenser & Kauffmann усиливает партнерский состав, сохраняя эффективный коэффициент соотношения «партнеры — юристы»

15 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

В 2018 году Spenser & Kauffmann, одна из ведущих юридических фирм, работающая на Украине более 10 лет, расширила партнерский состав. Партнерами фирмы стали Николай Лихачев, руководитель практик банковского и финансового права, Asset Tracing & Forensic, и Сергей Пушко, руководитель практики судебного процесса и разрешения споров. Кроме того, адвокат Тамила Алексик была назначена на должность советника и руководителя практики уголовного права.

Управляющий партнер Spenser & Kauffmann Валентин Загария комментирует:

«Расширение партнерского состава продиктовано несколькими факторами. Во-первых, сложность проектов, которые клиенты поручают Spenser & Kauffmann, требует внимания и опыта партнера. Во-вторых, Spenser & Kauffmann стремится сохранить оптимальный коэффициент соотношения «партнеры — юристы», что, с одной стороны, позволяет обучать и «выращивать» новое поколение партнеров для фирмы, а с другой — делает фирму устойчивой к условиям растущей конкуренции за высокомаржинальные проекты на рынке. Сегодня 70% нашей команды — это старшие юристы, советники и партнеры. В математическом выражении коэффициент соотношения «партнеры — юристы» составляет 0,7:1».

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